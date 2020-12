Morreu Raffaele Pinto

Morreu hoje Raffaele Pinto, vencedor do Rally de Portugal de 1974, tinha 75 anos. ‘Lelle’ Pinto não era dos nomes mais bem sucedidos na história do Mundial de Ralis. É, contudo, um dos pilotos mais conhecidos em Portugal – quanto mais não seja porque foi no nosso Rali de Portugal que conquistou aquela que ficaria como a sua única vitória no campeonato. Esse triunfo aconteceu em 1974, quando ‘Lelle’ Pinto fazia parte dos três mosqueteiros da equipa oficial da Fiat.

Os outros dois eram Paganelli e Alen – que terminaram, por esta ordem, nos lugares imediatos do pódio. Ao volante do Fiat 124 Abarth, “Lelle” dominou a corrida, realizada um mês antes do golpe militar de 25 de Abril e que inaugurou um Mundial condicionado pela recessão petrolífera e que levou à anulação de diversas provas, entre as quais Monte Carlo, Suécia, Alpes Austríacos, Acrópole, Nova Zelândia, Marrocos e Polónia.

Nesse ano, contudo, a Fiat não venceu o título mundial, que foi direitinho para a casa rival, a Lancia. Mas, voltando a “Lelle” Pinto, este italiano, vencedor do Europeu de Ralis de 1972, não teve uma carreira muito frutuosa no Campeonato do Mundo, onde participou, de forma errática, entre 1973 e 1978. De facto, de um total de 19 provas, apenas terminou cinco, ao volante de modelos da Fiat e da Lancia. A única excepção foi o San Remo de 1978, onde correu com um Ferrari 308 GTB4, desistindo.O seu navegador foi sempre o mesmo: Arnaldo Bernacchini… exceptuando de novo a sua última prova “mundialista”, onde foi acompanhado por Fabio Penariol.