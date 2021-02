O mundo dos ralis foi esta madrugada abalado com a morte de um dos seus ‘grandes’: morreu Hannu Mikkola, tinha 78 anos, um dos pilotos que melhor, se não o melhor, personificou os míticos ‘finlandeses voadores’. Obteve 18 vitórias no Mundial de Ralis, foi Campeão do Mundo de Pilotos em 1983, com a Audi e o Audi Quattro e brilhou também com os Ford Escort MK1, MK2, antes com o Peugeot 504, Mercedes 450 SLC, Toyota Celica. As últimas vezes que o vimos fazer o que melhor sabia foi como carro zero em 2017 no Lake Superior Performance Rally, com o Ford Escort RS 1800 MKII, carro com que algum tempo antes tinha marcado presença no Eifel Rallye Festival. Até sempre, e obrigado por tudo o que nos deste como adeptos dos ralis.