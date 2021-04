Morreu David Sutton, um dos nomes importantes da história do Mundial de Ralis.

A sua equipa, a David Sutton Motorsport, levou Ari Vatanen e David Richards à conquista do título de Pilotos do Mundial de Ralis de 1981, com o mítico Ford Escort RS 1800 Rothmans. Ele próprio chegou a ser piloto, guiando um Lotus Ford Cortina e também Ford Escort, mas foi a partir da sua garagem em Acton, que as coisas começaram a acontecer, primeiro com Timo Mäkinen no RAC de 1968, e teve o seu ponto alto quando a Ford deixou o mundial a nível oficial.

Material e pessoas passaram de Boreham para a David Sutton Cars, que passou a gerir a equipa semi oficial da Ford no Mundial de Ralis em 1980 e 1981.

Com as cores da Rothmans, veio o título britânico, e depois o título mundial com Ari Vatanen em 1981.

As coisas mudaram mas a equipa manteve-se muito tempo no WRC, embora com clientes ‘menores’, embora tenha chegado a novo título mundial, desta feita com Martin Rowe no PWRC 2003. Que descanse em Paz.

David Sutton, ao lado de Ari Vatanen, com David Richards do lado direito do carro.