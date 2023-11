Morreu Corrado Provera | AutoSport

Morreu Corrado Provera, mais conhecido por ter sido Diretor da Peugeot Sport entre 1998 e 2005. Todos os que seguiram o Mundial de Ralis se recordam de Corrado Provera, mas poucos sabem que era… italiano. Durante quase toda a sua carreira sempre ocupou de algum modo ligados ao marketing e às relações públicas.

Nasceu em Turim, Itália, em 1941, começou a sua carreira na indústria automóvel em 1965, na Fiat, onde trabalhou como relações públicas. Em 1977, mudou-se para França para trabalhar na Chrysler Europe, onde foi responsável pelas relações públicas e marketing.

Para além de ter tido uma equipa no WRC com a Talbot Lotus, também tentou a sua sorte na F1 com a Ligier. Como estes dois programas foram encerrados no início dos anos 80, a grande novidade veio da Talbot UK, onde Jean Todt tinha estado envolvido no programa WRC. Todt foi encarregado do projeto do novo Peugeot 205T16 com Provera a presidir às relações públicas.

O sucesso foi enorme, mas infelizmente foi interrompido pelo fim dos Grupo B.

Seguiu-se o Paris-Dakar, juntamente com as corridas de endurance e Le Mans, o regresso à F1 em meados dos anos 90 e, finalmente, o regresso aos ralis, primeiro com o 306 Maxi Kit Car e, mais tarde, em 1999, com o Peugeot 206 WRC.

Em 1998, foi nomeado diretor da Peugeot Sport, a equipa de ralis da marca. Liderou a Peugeot Sport durante um período de grande sucesso, conquistando vários títulos mundiais de construtores e pilotos.

Provera deixou a Peugeot Sport em 2005, mas continuou ligado ao mundo do ralis. Em 2007, fundou a sua própria empresa de consultoria, a Provera Motorsport. Morreu em 4 de novembro de 2023, aos 82 anos. Que descanse em Paz.