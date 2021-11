Morreu António Boto, primeiro navegador de Carlos Sainz no WRC | AutoSport

António Boto, navegador com que Carlos Sainz fez a sua estreia no Mundial de Ralis, no Rali de Portugal de 1987, faleceu ontem aos 67 anos de idade: “Hoje faleceu o meu grande amigo e navegador, Antonio Boto. Com ele ganhei um campeonato espanhol e fiz a minha estreia no Campeonato do Mundo. Com ele, diverti-me e vivi um excelente tempo da minha vida. Ele fez-me rir tanto, que me fazia chorar. Hoje choro eu pela sua perda. As minhas condolências a toda a família. Que descanse em paz”, escreveu Sainz na sua conta de Twitter.

Como navegador de Carlos Sainz, Boto competiu em três provas do Mundial e três anos do Campeonato Espanhol de Ralis. Foram campeões em 1987.