‘More than Machine’ volta com olhar abrangente sobre as grandes histórias do WRC

A segunda temporada da ‘docussérie’ More than Machine estreia a 23 de novembro, com episódios semanais disponíveis no canal oficial do Campeonato do Mundo de Ralis no YouTube, até 4 de Janeiro.

Além disso, será transmitida em parceiros selecionados de emissão televisiva.

Foco em toda a competição

Este ano, a produção ultrapassa o foco exclusivo na equipa M-Sport presente em 2024, acompanhando pilotos e equipas ao longo da temporada. Entre os destaques estão os primeiros meses de Adrien Fourmaux na Hyundai após a sua transferência, o emotivo Safari Rally no Quénia vivido por Takamoto Katsuta, a vida dos copilotos que lideram o campeonato, e a gestão de expectativas de Martins Sesks após a sua temporada notável em 2024.

Reações dos protagonistas

Elfyn Evans menciona que a maior presença da equipa de filmagem rapidamente se tornou parte do ritmo natural da temporada, destacando o bom espírito com que a equipa trabalha para o benefício do desporto.

Kalle Rovanperä acredita que a série proporciona aos fãs acesso a momentos que raramente são vistos durante a semana do rali, sem interferir nas performances dos pilotos.

Sami Pajari valoriza a iniciativa, destacando o sucesso de formatos semelhantes em outros desportos.

Adrien Fourmaux, que teve grande destaque na primeira temporada, afirma que a ampliação do âmbito é a escolha certa, pois o documentário pode atrair novos fãs ao mostrar o trabalho e o empenho dos pilotos para além das corridas.

Takamoto Katsuta revela que as câmaras capturam momentos emocionais e detalhes do desporto que até a sua família raramente presencia, mostrando o lado humano da competição.

Grégoire Munster acrescenta que o olhar mais profundo ajuda a criar uma melhor compreensão entre os pilotos, que, apesar de conviverem, nem sempre conhecem-se a fundo.

A segunda temporada de More than Machine estará disponível nas plataformas oficiais do WRC a partir de 23 de novembro, prometendo continuar a revelar os bastidores e as histórias humanas que definem a essência do Campeonato do Mundo de Ralis.