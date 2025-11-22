More Than Machine vence prémio de Melhor Conteúdo Original nos SportsPro Media Awards

A série documental “More Than Machine”, dedicada ao WRC, foi distinguida como Melhor Conteúdo Original nos SportsPro Media Awards 2025, afirmando-se como uma referência na produção desportiva digital e reconhecimento internacional para o mundo dos ralis.

More than a Machine – PLAYLIST no Youtube – CLIQUE AQUI

A cerimónia decorreu em Madrid e premiou os destaques da inovação e da narrativa global no desporto. A categoria Melhor Conteúdo Original celebra os melhores programas não transmitidos em direto para plataformas digitais e OTT, tendo sido atribuída, em anos anteriores, a produções como “Take Us Home: Leeds United” da Amazon e a série olímpica “All Around”.

Produzida pela Superlative Films em parceria com a Safety Culture, a série destacou-se pela abordagem humana e pelo acesso exclusivo aos bastidores do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, com a primeira temporada a acompanhar a campanha de 2024 da M-Sport Ford e a segunda a ampliar o foco para cobrir as equipas oficiais Toyota Gazoo Racing, Hyundai Motorsport e M-Sport Ford.

Luke Anear, Executive Chairman da SafetyCulture, enalteceu o valor da produção: “É fantástico ver as histórias do WRC chegarem a mais pessoas. O rali é a forma mais dinâmica de desporto motorizado e este prémio mostra o sucesso da equipa em documentar as histórias humanas e os protagonistas desta modalidade. Este reconhecimento coincide com a estreia da segunda temporada na próxima semana, envolvendo todas as equipas de fábrica.”

Peter Coventry, representante da Superlative Studios, acrescentou: “Esta vitória é para os ralis como desporto. Um enorme obrigado à M-Sport pela proximidade permitida – captar o stress, a emoção e a intensidade do melhor desporto motorizado foi um privilégio total. Com o apoio dos pilotos, das equipas e dos adeptos, temos conseguido mostrar a paixão e a coragem que estão por detrás de um carro de rali a 190 km/h num troço de terra. Adorámos cada minuto e estamos ansiosos pela segunda temporada. Que continuem as histórias e a conquista de novos fãs para este desporto mágico.”

Rich Millener, Chefe de Equipa da M-Sport Ford, sublinha: “É fantástico ver a série distinguida com um prémio internacional e mostra a emoção e o valor dos relatos e da ação no WRC. Como já referido, o prémio surge em excelente altura, antes da estreia da segunda série – há muito mais por descobrir e novas distinções aguardam.”

A segunda temporada de “More Than Machine” estreia a 23 de novembro no canal YouTube do WRC. Os próximos episódios prometem uma perspetiva ainda mais profunda sobre os bastidores e o impacto humano no universo da competição, com difusão semanal até ao início de janeiro.