Episódio 3: À medida que a M-Sport se aproxima do final da época na Finlândia e na Grécia, as tensões começam a centrar-se na contratação de pilotos para o próximo ano.

No quinto episódio de More Than Machine, Adrien Fourmaux analisa o que é necessário para ser campeão do mundo – e com que equipa.

Entretanto, Grégoire Munster assume alguns grandes riscos para se manter competitivo, mas tem dificuldade em manter o seu carro em pista.

Episódio 2: Com o ‘New Kid on the Block’, Martins Sesks, a mostrar um ritmo impressionante, Adrien e Gregoire começam a sentir a pressão, à medida que o novo colega os leva aos limites. Neste episódio de More than Machine, o talentoso jovem de 24 anos e os seus colegas de equipa da M-Sport enfrentam algumas das etapas mais difíceis da época – Polónia e Letónia.

Episódio 1: Carregando o peso das expectativas de uma das equipas de rali mais históricas, Malcolm Wilson e a equipa da M-Sport estão determinados a causar um impacto a meio do ano em Portugal e na Sardenha.

Entretanto, Adrien lida com um problema mecânico frustrante atrás de outro e Gregoire esforça-se por encontrar tração e continuar a melhorar numa época de grande exigência.

‘More than a Machine’: a vida da M-Sport no WRC 2024 (vídeo)