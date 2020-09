Monza Rally Show na ‘agenda’ do WRC 2020

Pode parecer estranho, mas este inusitado calendário do WRC 2020 pode resultar em que o Mundial de Ralis termine com uma prova totalmente “fora da caixa”, o Monza Rally Show, que pode fazer a sua estreia no calendário do WRC 2020 no fim-de-semana de 4-6 de dezembro, para preencher uma lacuna no calendário durante esta época ‘diferente’ devido à epidemia mundial ligada ao coronavírus. Depois de terem sido canceladas oito provas (Argentina, Portugal, Safari, Finlândia, Nova Zelândia, Alemanha, Grã-Bretanha e Japão, entrado, Estónia e Bélgica, permanecido Turquia e Sardenha, a FIA e o promotor conseguiram ‘salvar’ a época do WRC com sete provas, mas podem ainda acrescentar mais uma ou duas rondas, uma vez que a Croácia ainda está na corrida. Apesar do formato que conhecemos, o Monza Rally Show seria adaptado ao WRC modificando o seu formato utilizando troços de asfalto na zona de Como, nunca seria ‘só’ andar às voltas nos troços desenhados no circuito. Mas também! Vamos ver o que acontece.