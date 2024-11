Monza Rally Show: festa de fim de época do WRC na despedida da Pirelli

De 6 a 8 de dezembro, o lendário ‘Templo da Velocidade’ será palco de um espetáculo para os adeptos dos ralis, com Thierry Neuville, recém-coroado campeão mundial de rali, entre outros, a liderar um desfile ‘estelar’ no Monza Rally Show. Ao lado dele, nomes como Sébastien Ogier, Kalle Rovanperä, Dani Sordo, Adrien Fourmaux, Jari-Matti Latvala e o campeão do WRC2, Sami Pajari, prometem alegrar os adeptos num fim de semana que se espera de pura adrenalina, já que os ‘nervos’ das decisões dos títulos ficaram para trás.

Os espetadores poderão ver Neuville e Pajari em ação, ambos celebrando os seus títulos mundiais ao volante das suas habituais máquinas.

Pirelli celebra quatro anos no WRC

O evento também marca os quatro anos da Pirelli como fornecedora exclusiva de pneus do campeonato mundial, reunindo as maiores estrelas do WRC para celebrar essa parceria de sucesso. Além dos campeões, estarão presentes o espanhol Dani Sordo, com seu Hyundai, e o francês Adrien Fourmaux, pilotando um Ford Puma Rally1 Hybrid.

O lendário Jari-Matti Latvala, atual chefe da equipa Toyota Gazoo, veste novamente o fato de competição para reviver o espírito dos ralis por dentro…

Kalle Rovanperä, o bicampeão finlandês que entrou para a história como o mais jovem campeão mundial, aos 22 anos, também estará no show, completando a boa lista de talentos.

Um fim de semana para ficar na memória

Durante os três dias do evento, os pilotos do WRC levarão ‘sortudos’ convidados a experimentar as emoções de um rali diretamente no banco do passageiro. No domingo, as estrelas enfrentam-se no icónico Masters’ Show, na reta principal de Monza, com Neuville, Ogier, Sordo, Fourmaux e Pajari competindo lado a lado para fechar o evento com chave de ouro.

O programa inclui um shakedown na sexta-feira, seguido por nove troços que totalizam 154,38 km cronometrados. O Monza Rally Show 2024 será a festa de fim de época do WRC.