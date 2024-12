Monza Rally Show: estrelas do WRC reunidas para uma despedida de Gala

O recém-coroado Campeão do Mundo de Ralis, Thierry Neuville, acaba de escrever uma das páginas mais brilhantes da sua carreira, conquistando o título mundial no emocionante Rali do Japão e agora, o ás belga está prestes a fazer a festa, desta vez no Monza Rally Show, de 6 a 8 de dezembro. Juntando-se a ele, um elenco estelar de pilotos de topo promete elevar ainda mais a adrenalina do evento, que será um bom espetáculo de velocidade e emoção.

Neuville será o foco de todas as atenções, mas o Monza Rally Show promete ser um verdadeiro duelo de gigantes. Ao lado do belga, estarão alguns dos maiores nomes do WRC: o heptacampeão mundial Sébastien Ogier, o anterior campeão mundial, Kalle Rovanperä, o campeão do WRC2 Sami Pajari, o talentoso Adrien Fourmaux e o carismático Dani Sordo, sempre um favorito do público. Juntos, formarão uma constelação de estrelas na mítica pista de Monza.

Mas as surpresas não param por aí. O Chefe de Equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, fará uma rara aparição competitiva, trocando o seu cargo de líder da equipa pelo volante de um GR Yaris Rally1 Hybrid. O finlandês, que há anos é uma figura central no WRC, reviverá a sua paixão pelas corridas, enfrentando os icónicos troços de asfalto de Monza ao lado dos melhores.

Despedida da Pirelli

Este Monza Rally Show será também significativo por marcar a despedida da Pirelli como fornecedora oficial de pneus do Campeonato Mundial de Ralis. Durante os últimos quatro anos, a marca italiana tem sido um pilar fundamental na competição, fornecendo pneus e a despedida será um momento de celebração, com a Hankook a assumir o posto de fornecedora a partir da temporada de 2025.

O Monza Rally Show tem uma história rica com o WRC, tendo sido a última prova dos campeonatos em 2020 e 2021, com Sébastien Ogier a sair vitorioso em ambas as edições. O francês conquistou o seu oitavo título mundial na última vez em que o evento foi decisivo, um marco que ficou gravado na memória dos adeptos.

Com um cenário tão recheado de estrelas, história e significados simbólicos, o Monza Rally Show de 2024 promete ser uma boa despedida do ano do WRC.

Horário Rally1

SEXTA-FEIRA 6 DE DEZEMBRO

08:30 – Shakedown (Km 2,50 x 2 passagens por carro)

13:15 – SS 1 Autódromo 1 (Km 10,80)

14:45 – SS 1-A Autódromo 1 (Km 10,80)

15:45 – SS 2 Roggia 1 (Km 11,60)

17:05 – SS 2-A Roggia 1 (Km 11,60)

SÁBADO 7 DE DEZEMBRO

09:40 – SS 3 Roggia 2 (Km 11,60)

10:40 – SS 4 Grande Prémio 1 (Km 9,50)

12:20 – SS 5 Grande Prémio 2 (Km 9,50)

14:55 – SS 6 Parabolica 1 (Km 11,30)

16:40 – SS 7 Parabolica 2 (Km 11,30)

DOMINGO 8 DEZEMBRO

08:50 – SS 3 A Roggia 2 (Km 11,60)

11:10 – SP 9 Roccolo 1 (Km 11,80)