Mónaco acolhe lançamento oficial da temporada 2026 do WRC
O Principado do Mónaco voltará a servir como palco, que se espera espectacular, para o arranque da temporada de 2026 do Campeonato do Mundo de Ralis. O lançamento oficial ocorrerá no próximo sábado, 18 de janeiro, na ‘Fanzone’ junto ao Porto do Mónaco, com a presença do Príncipe Alberto II do Principado.
O evento marca o início oficial de uma temporada de 14 jornadas que se estenderá por quatro continentes ao longo de 11 meses. Equipas de toda a grelha serão recebidas oficialmente no Principado, numa cerimónia que apresentará pela primeira vez os carros de 2026 alinhados nos seus novos “uniformes competitivos”.
Estreia de Jon Armstrong e regresso de Hayden Paddon
A apresentação oferecerá a primeira oportunidade pública de ver os novos carros alinhados com as suas decorações de 2026. Será também o momento de apresentação oficial de Jon Armstrong como piloto M-Sport Ford Rally1 — uma estreia em grande escala para o rookie britânico. No extremo oposto do espectro, o veterano neozelandês Hayden Paddon regressará ao palco do WRC como piloto oficial pela primeira vez desde 2018.
Lancia e Škoda marcam presença
Além da categoria Rally1, o regresso aguardado da Lancia ao campeonato, via WRC2, gerará expectativa quando o Ypsilon Rally2 HF Integrale fizer a sua estreia de palco. A Škoda Motorsport também estará representada com o Fabia RS Rally2, celebrando simultaneamente o seu 125º aniversário.
Cronograma de eventos em Mónaco
O Mónaco voltará ao centro das atenções na quinta‑feira, 22 de janeiro, quando os 66 carros em prova percorrem o trajeto do parque de assistência em Gap até ao porto para a cerimónia de partida tradicional. Os carros regressarão novamente no sábado à noite para a muito esperada super especial, que inclui uma secção do icónico Circuito do Grande Prémio de Mónaco.
Os carros das categorias Rally1 e Rally2 permanecerão expostos ao longo da semana na Fanzone, zona de adeptos, juntamente com uma seleção de outros veículos das garagens de cada fabricante.
