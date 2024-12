Momentos do ano: WRC: o drama da decisão dos títulos

É por estas e por outras que as pessoas gostam tanto de desporto, os acontecimentos mudam em segundos e com eles toda uma história…

Na Power Stage, Mikkelsen cometeu um erro, e esse foi o primeiro sinal do que estava para vir. Neuville foi segundo na Power Stage atrás de Ogier e o registo do francês foi o suficiente para a Toyota bater a Hyundai na luta pelo título, por uns meros três pontos.

A Hyundai tinha uma vantagem virtual de 11 pontos face à Toyota à entrada do último dia, mas Elfyn Evans e Sébastien Ogier herdaram os primeiros dois lugares de sábado – e os respetivos pontos – face ao abandono de Tanak, e só isso mudou muita coisa. Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen garantiram cedo os dois primeiros lugares no Super Domingo, pelo que antes da Power Stage estava tudo empatado entre a Toyota e a Hyundai.

A Toyota assegurou o título de Construtores depois de uma fantástica batalha durante o último dia de prova. Há muito que as decisões no WRC não eram levadas até este extremo de só se conhecerem os Campeões nos últimos troços do último rali, no caso dos Construtores, mesmo só na ‘meta’…

