MOMENTOS DO ANO: Sétimo de título de Construtores no WRC para a Toyota desde 1993 | AutoSport

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team assegurou nova ‘coroa’ de campeões de Construtores, após um final emocionante no Rali do Chile. Elfyn Evans conquistou um lugar no pódio da geral no último dia do rali, a terceira posição, logo à frente dos companheiros de equipa Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta e este resultado, aliado ao facto de Rovanperä e Evans terem conseguido uma dobradinha na Power Stage, obtiveram o máximo de pontos de bónus disponíveis para a equipa, o que foi suficiente para garantir o título de construtores, quando ainda faltavam duas provas para o final.

Foi a quarta vez, e o terceiro ano consecutivo, que a TGR-WRT conquistou o título desde a sua formação, e foi a sétima coroa de construtores conquistada pela Toyota desde 1993.

Para Akio Toyoda (Presidente da TGR-WRT) “a todos os membros da equipa TGR-WRT, parabéns pela conquista do título de construtores! Este ano, o Elfyn foi a força motriz por detrás do título de construtores com seis pódios, incluindo duas vitórias em 11 eventos até agora. Elfyn e Scott, obrigado por terem conseguido o terceiro lugar, que se tornou o fator decisivo para a conquista deste título, hoje. E as três vitórias de Kalle e Jonne também foram, naturalmente, uma grande ajuda.

Como equipa, garantimos o título na 11ª prova, uma prova mais cedo do que no ano passado. Penso que isso demonstra que a equipa se tornou ainda mais forte. Gostaria de agradecer do fundo do coração ao Jari-Matti (Latvala) por continuar a trabalhar com todos para tornar a equipa mais forte, depois de já ter conquistado o título de construtores no seu primeiro ano como Diretor de Equipa. Estou ansioso por ver toda a gente no Japão!”