MOMENTOS DO ANO: Sébastien Ogier vence o Rali Safari mais equilibrado da história: 6.7s, e de 2023… | AutoSport

Nunca na história do Rali Safari a diferença entre primeiro e segundo tinha sido tão curta. É verdade, são sinais dos novos tempos, mas ainda assim, numa prova destas, ser de longe a prova mais equilibrada do ano, é notável

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) venceram pela 58ª vez, segunda no Rali Safari, com a Toyota a fazer um 1-2-3-4 pela… terceira vez: 1993, 2022, e agora 2023. Foi também a mais curta margem entre primeiro e segundo no Rali Safari, 6.7s e ainda a prova do WRC mais equilibrada do ano.

Um bom rali, com condições climatéricas difíceis em algumas partes da prova que por vezes deixaram as estradas ainda muito mais difíceis do que habitualmente, causando alguns incidentes menores entre a caravana. O que mais poderia ter tido forte influência nos resultados foi quando já no último dia o líder do rali, Sébastien Ogier deu um um toque num ramo de uma árvore e ‘arrancou’ a asa traseira, o que levou o francês a perder uma boa quantidade de segundos, mas a sua prestação no troço antes da passagem pela assistência do último dia, levou-o a perder apenas 4.5s para Kalle Rovanpera, mantendo ainda uma margem que tornou bem mais difícil ao finlandês ir ‘buscar’ a diferença.

Para isso era necessário arriscar e isso não fazia sentido algum, pois Ogier não faz todo o campeonato, mesmo ‘roubando’ alguns pontos ao seu companheiro de equipa, este tem vindo a construir uma vantagem tão grande que na verdade… não precisava deles, isto se nada de muito anormal se passasse daqui para a frente.

Terceira vitória do ano para Ogier, em cinco provas, continua a dizer muito do que vale o francês.

A primeira vitória de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) só chegou esta temporada em Portugal, mas isso não o impedia de liderar o campeonato isoladíssimo, e o segundo lugar no Rali Safari só aumentou ainda mais as diferenças, pois nenhuns dos pilotos que disputam todo o campeonato pontuou mais.