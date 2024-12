Momentos do ano: Rali de Portugal confirmado no WRC até 2026

Nos tempos que correm é por demais importante, o Rali de Portugal continuará no calendário do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), pelo menos, até 2026, após a assinatura de um novo contrato entre o Automóvel Club de Portugal (ACP) e o promotor do Mundial.

Foi durante o Rali de Portugal que o ACP e o WRC Promoter confirmaram a continuidade do Vodafone Rally de Portugal no Campeonato do Mundo de Ralis em 2025 e 2026. Para Carlos Barbosa, presidente do ACP: “É o reconhecimento de toda a qualidade organizativa do Rally de Portugal. Convém não esquecer que há 1.200 pessoas envolvidas na organização do rali, mais 600 agentes de segurança. É uma operação enorme e temos, consecutivamente, um dos melhores do rali do mundo”, destacou o presidente do ACP.

Este é o mais importante evento desportivo realizado, anualmente, em Portugal, com quase um milhão de espetadores, um impacto de 164,7 milhões de euros na Economia nacional.