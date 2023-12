MOMENTOS DO ANO: Rali da Europa Central faz história no WRC: três países pela 1ª vez | AutoSport

O Rali da Europa Central foi novidade no WRC em 2023 e tornou-se numa prova histórica já que foi a primeira prova da história do Mundial de Ralis a disputar-se em três países. Sim, o percurso do Mundial de Ralis (WRC) já passou por mais de um país durante o mesmo evento em várias ocasiões, e nem sequer é preciso contar com o Rallye de Monte Carlo quando os concorrentes partiam de diversas cidades até se reunirem para o percurso comum.

O exemplo mais recente é o Rali da Suécia com troços na Noruega, mas a penúltima ronda da temporada de 2023, que teve como sede oficial Passau, na Alemanha, também incluiu troços na República Checa e na Áustria. Três países distintos foi uma novidade absoluta, num rali que se repetirá em 2024 mas com algumas mudanças.