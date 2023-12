MOMENTOS DO ANO: Kalle Rovanperä com programa parcial no WRC em 2024 | AutoSport

Foi uma grande surpresa, Kalle Rovanperä confirmou que vai fazer a uma época em part-time em 2024.

Elfyn Evans e Takamoto Katsuta serão os pilotos a tempo inteiro da marca nipónica, com Sébastien Ogier e Rovanperä a fazerem um programa parcial. Os rumores de que o jovem campeão poderia declinar uma época completa já corriam há algum tempo, mas foram confirmados.

Kalle Rovanperä tornou-se este ano o mais jovem de sempre a conseguir títulos consecutivos no WRC, com 23 anos, e assinou um novo contrato plurianual com a TGR-WRT. Mas apesar da sua juventude, Rovanperä precisa de se afastar um pouco mais dos ralis e recalibrar, como explicou: “Há algumas razões para isso, mas a principal é o facto de eu pilotar nos ralis há muito, muito tempo. Achei que era um bom momento para fazer uma pausa, recarregar as baterias e ter um pouco de tempo livre para me concentrar no futuro e ter mais energia e mais força nos próximos anos. Compreendo que pareça que somos muito jovens e que não estamos há muito tempo no WRC, mas eu já compito há muito tempo – não sei, seis ou sete anos com épocas completas, mesmo nas categorias mais baixas. É claro que, quando se é jovem e a maior parte do tempo foi passado nos ralis, sente-se muito, por isso acho que é um bom momento para fazer um reset. É preciso muito tempo e muita energia para fazer as épocas – essa é, sem dúvida, a maior razão: estamos sempre a dar a volta ao mundo e, quando se está a lutar por um campeonato, estamos sempre mentalmente em modo de competição durante toda a época. É preciso muito esforço e força para o fazer”.

“Vamos ver o que acontece no próximo ano”, disse ele. “Adoro todos os tipos de desportos motorizados. Só espero que tenhamos alguns eventos divertidos. Espero fazer alguns eventos fixes, drifting, ralis e algo mais. Tenho a certeza que vamos fazer algo de bom.”

“Definitivamente, o plano é apenas para o próximo ano. Depois disso, já temos contrato para as épocas completas dos próximos anos. O contrato é plurianual [e] de certeza que é apenas uma época para isto e depois voltamos a lutar pelos campeonatos a tempo inteiro.”