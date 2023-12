MOMENTOS DO ANO: Kalle Rovanpera bicampeão do mundo | AutoSport

O segundo lugar de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) no Rali da Europa Central chegou e sobrou para assegurarem matematicamente o segundo título Mundial de Ralis, um enorme feito para o jovem piloto finlandês que voltou a ser o mais forte numa época em que teve um pouco mais de dificuldades que em 2022, mas nunca deixando a dúvida sobre quem seria o campeão, com maior ou menores dificuldades. Igualou nomes míticos como Miki Biasion, Marcus Gronholm, Walter Rohrl e Carlos Sainz, uma boa forma de enquadrar melhor o feito do jovem piloto: “Penso que este ano é, para mim, mais importante do que o ano passado. A competição foi mais renhida, fizemos um bom trabalho. Agradeço muito ao Jonne, ele é o melhor copiloto do mundo e a equipa também é a melhor. É bom – não posso dizer muito mais. Vou gostar mais deste do que do primeiro”. O ano terminou sem surpresa. O melhor, a grande surpresa viria depois…