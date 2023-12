MOMENTOS DO ANO: Foi criada a Fundação Craig Breen | AutoSport

Craig Breen era um extraordinário apaixonado pelos ralis, ajudava jovens na sua terra, a Irlanda, a crescer nos ralis, e agora foi criada uma fundação em seu nome, para dar sequência a esse caminho que trilhou.

Há muitos exemplos no passado relativos à paixão que Craig Breen tinha pelos ralis, uma paixão que se via em cada detalhe, e até na forma como reagia no final dos troços à forma como as coisas lhe corriam. Todos se lembram do momento em que passou para o comando do Rali da Suécia de 2023: “Nesta altura, podia ser o presidente da câmara de Brattby! O carro está absolutamente nos carris – nunca tive nada como isto antes. Mais disto, por favor!”