Momentos do ano: Esapekka Lappi vence 6 anos depois…

Seis anos depois uma linda história de amor com a ‘sua’ prova o Rali da Finlândia, Esapekka Lappi regressou ao lugar mais alto do pódio. Depois algumas tentativas e outros tantos azares, a chama do finlandês reacendeu-se e foi com um sorriso radiante que segurou o troféu no pódio. Este foi um encontro inesperado com os triunfos, mas finalmente, uma nova jornada triunfante.

A longa espera de Esapekka Lappi chegou ao fim com a vitória no Rali da Suécia. O finlandês voltou aos triunfos no Mundial de Ralis, graças a uma prova em que soube aproveitar a ordem na estrada, os erros dos favoritos e a ‘ajuda’ de Thierry Neuville, que com o problema que teve – diz ele – no seu carro, penalizando, tirou do ‘filme’ o que seria, quase de certeza, uma enorme pedra no sapato para a Hyundai na Suécia. Depois de ter ficado isolado fruto da sua boa exibição, do atraso de Elfyn Evans e da saída de estrada de Takamoto Katsuta, o finlandês controlou na perfeição a sua prova aos comandos do seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Hoje em dia, menos de um ano depois, o seu futuro nos ralis é incerto…