MOMENTOS DO ANO: D. Sébastien IX, o melhor de sempre no ‘Monte’ | AutoSport

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally 1) venceu o Rali de Monte Carlo. Não é que isso, por si só, signifique um ‘momento’ muito importante, mas a questão é que o francês o fez pela nona vez, tornando-se no piloto mais vitorioso de sempre na prova monegasca. E isso sim, é um enorme feito, porque bateu um ‘monstro’ como Sebastien Loeb (8 triunfos) e juntou-se a outros nomes famosos. quer dizer, juntou-se, é como quem diz, pois após os dois ‘Sebastiões’, os mais vitoriosos são Tommi Makinen e Walter Rohrl, com quatro triunfos cada, Didier Auriol, Sandro Munari, Carlos Sainz, com 3, Miki Biasion (2), etc. Portanto, fez-se história na 91ª edição do Rali de Monte Carlo com o nono triunfo de Sébastien Ogier. Estava empatado com Sébastien Loeb, desde o ano passado, mas nesta edição o francês esteve quase imparável.