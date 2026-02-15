Momento-Chave: PEC9 lançou Elfyn Evans para a Vitória no Rali da Suécia

O momento-chave que definiu o triunfo de Elfyn Evans no Rali da Suécia poderá não ter sido isolado, mas a retoma da liderança na PEC9 foi, inegavelmente, o primeiro golpe decisivo. No final do primeiro dia, Takamoto Katsuta liderava com uma vantagem de 2,8 segundos, após os ataques da PEC5 à PEC8. No entanto, Evans iniciou o segundo dia com uma vitória na PEC9, revertendo a liderança para uma vantagem de 4,4 segundos sobre o seu colega de equipa japonês, e nunca mais a perdeu. Entre esse troço e o final da manhã, Evans aumentou a margem para 16,1 segundos, e quando Katsuta tentou reagir, Evans respondeu à altura.

Tendo em conta o que se passou no Rali de Monte Carlo, os erros de Oliver Solberg nas PEC 2 e 3 pode ter dado uma forte ajuda a Evans. Solberg liderou inicialmente, mas cometeu dois erros: na PEC2, um pião com o motor do Yaris a desligar-se fê-lo perder a liderança para Evans e, logo a seguir, um erro grave – uma saída de estrada para um banco de neve – atirou-o para sexto lugar. Este incidente permitiu a Evans ter um rali bem mais tranquilo.

Apesar da boa prova de Takamoto Katsuta, se Oliver Solberg se tivesse mantido por perto, talvez a prova de Evans tivesse sido mais complicada. Mas isso nunca saberemos, pois os ralis “são o que são” e nunca o que poderiam ser…