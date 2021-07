Mikkelsen e Floene: Mais um ‘divórcio’ nos ralis… | AutoSport

Há-os para todos os gostos! Por dinheiro, falta de entendimento, incompetência, como foi acusado Daniel Elena depois de 23 anos ‘casado’ com Sébastien Loeb. A ‘dança’ dos navegadores continua e agora é a vez de Ola Floene e Andreas Mikkelsen se separarem, após seis anos a correr juntos, agora no Skoda Fabia R5 da TOK Sport. Esta semana, anunciaram a sua separação por mútuo acordo. Segundo rezam as crónicas, Floene quer disputar o Dakar, e a indefinição do futuro de Mikkelsen no WRC não deve estar a ajudar nada. Sendo necessário tomar decisões agora, daí a separação.