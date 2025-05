Miguel Ramos: “Quem me dera ter feito tudo isto nos ralis”

Na primeira jornada do International GT Open 2025, em Portimão, Miguel Ramos não escondeu a sua admiração pelos ralis, disciplina que considera “de outro mundo” e pela qual nutre um carinho especial desde os seus primeiros passos no automobilismo.

“Eu adoro ralis. Comecei nos ralis e no autocross. Prefiro de longe os ralis, acho que é um espetáculo fantástico”, começou por afirmar o piloto português, que compete atualmente na Categoria AM. “Os pilotos de ralis são de outro mundo. Aqui na velocidade, é tudo fácil. Agora, nos ralis, é mesmo uma coisa diferente.”

Apesar da paixão evidente, Ramos admite que a falta de tempo foi sempre um obstáculo à dedicação ao mundo dos ralis. “Não tenho tempo. A minha ocupação profissional não me permite dedicar o tempo necessário para ser competitivo. Os ralis exigem muito mais tempo do que os circuitos. De vez em quando faço umas brincadeiras com o Hyundai ou o Toyota no norte, perto do Balter. Adoro. Passo lá o dia e saio com um sorriso rasgado.”

Contudo, mesmo nestas escapadinhas, Ramos reconhece que há barreiras difíceis de ultrapassar e que impedem uma possível participação. “ Eu não estou habituado às notas. É preciso treino, adaptar-me às notas e não tenho tempo para conseguir ser verdadeiramente competitivo. Não faz sentido.”

Apesar de ter construído uma carreira sólida na velocidade, Miguel Ramos não esconde que gostaria de ter explorado o universo dos ralis. “Quem me dera ter feito tudo isto com os ralis. Mas nunca tive hipótese. A minha ocupação profissional nunca o permitiu. E os ralis ocupam mesmo muito tempo, muito mais do que os circuitos.”

As palavras de Ramos mostram que, mesmo com uma carreira consolidada em pista, a paixão pelos ralis continua viva — um reflexo do respeito que o piloto guarda por uma disciplina que considera exigente, autêntica e fascinante.