Miguel Oliveira: “Foi o que esperava, muito medo e muita emoção…”

Disputou-se este fim de semana a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, onde a Hyundai esteve presente com o campeão do mundo Ott Tänak, Dani Sordo, vencedor do rali em 2019, e com a grande aposta do Team Hyundai Portugal – a dupla Bruno Magalhães e Carlos Magalhães.

Antes do início da competição, o embaixador da marca, Miguel Oliveira, piloto português do Moto GP, experienciou um momento único cheio de adrenalina e emoção ao realizar um co-drive com Dani Sordo no Hyundai i20 WRC: “Foi aquilo que eu esperava, muito medo e muita emoção, mas sem dúvida que foi fantástico estar ao lado do Dani Sordo. Ser representado pela Hyundai é isto mesmo, muita adrenalina e muita emoção”.