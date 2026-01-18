Michal Hrabánek (Škoda Motorsport): “Focamo-nos nos clientes, estamos totalmente focados nos Rally2”

Michal Hrabánek é o líder da Škoda Motorsport há longos anos, estrutura que festeja 125 anos de história no desporto motorizado. Entre vários outras disciplinas, os Škoda Fabia Rally2 têm sido ‘top-of-the-art’ nos últimos anos, permitindo à marca muitos sucessos…e muito dinheiro, oriundo dos excelentes carros que constroem. A Skoda é há muito a marca que mais Rally2 produz e vende, desde 2009, que o Fabia domina os palcos internacionais, começando pelo S2000 (até 2014) depois coms os R5/Rally2, mais tarde evoluídos para Rally2 evo e RS Rally2, que no total acumulam perto de 2000 vitórias em 68 países.

​

Quando olha para trás, o que é que os ralis significam para si pessoalmente, mas também para a marca Skoda?”

Michal Hrabánek (Chefe da Škoda Motorsport): “A Skoda tem uma tradição muito longa, celebrámos 130 anos como marca no ano passado e este ano celebramos 125 anos das nossas atividades no desporto motorizado. Começámos em 1901 com motas… acho que ninguém sabe disso, mas é o início da nossa empresa, mas muito cedo mudámos para os carros e acho que temos na nossa longa história muitos modelos de sucesso que competiram também aqui no Mónaco, o Popular nos anos 30, o muito popular 130 RS nos anos 70, mais tarde e, por último mas não menos importante, a primeira geração do Skoda Fabia, cuja última geração está aqui e devo dizer que tem um aspeto incrível.”

Conte-nos um pouco o que significa estar de volta pronto para começar outra temporada…

Michal Hrabánek: “Devo dizer que quando tinha 8 anos [a marca] competiu exatamente com o 130 aqui no Mónaco e venceu a classe ou a categoria, e fiquei muito feliz por, depois de muitos, muitos anos nesta posição, poder vir aqui com a geração anterior do Fabia e sermos capazes de repetir o sucesso.”

Há de novo uma presença muito forte da Skoda na lista de inscritos este ano. O que os fãs podem esperar?

Michal Hrabánek: “Acho que não haverá diferenças significativas em relação à última temporada ou às últimas temporadas. Focamo-nos nos ralis para clientes e nos últimos anos estamos totalmente focados na categoria e este carro começou a carreira no WRC também aqui no rali de Monte Carlo há três anos… e acredito que os carros serão novamente bem-sucedidos em toda a temporada do WRC. Acho que somos uma das marcas mais representadas aqui no Mónaco e acredito que os pilotos como Erik e Bulacia têm altas expetativas, motivação e ambição para ter sucesso aqui.”