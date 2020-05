Rali de Portugal: Duelos para a eternidade (Alen X Mikkola 1978/1984)

O desporto motorizado proporcionou algumas batalhas que ficarão para sempre gravadas na memória dos adeptos. Duelos onde dois homens superaram o limite das máquinas e, acima de tudo, superaram os seus próprios limites… e regressaram para contar. Rivais durante uma corrida, uma época ou a vida inteira, apaixonaram multidões nos ralis, na Fórmula 1 ou no motociclismo. No fundo, acederam à imortalidade pela sua coragem, talento e carisma. Na maior parte dos casos, o AutoSport estava lá. Aqui fica o primeiro exemplo, os duelos entre Markku Alen vs Hannu Mikkola (Rali de Portugal, 1978/1984)

Markku Alen e Hannu Mikkola são responsáveis por terem tirado uma noite de sono a milhares de espectadores no Rali de Portugal Vinho do Porto de 1978, quando levaram à serra de Sintra um duelo épico à luz dos faróis. Alen só chegou ao comando à entrada da última etapa, somando o seu Fiat 131 Abarth 11 segundos de vantagem sobre o Ford Escort RS 1800 de Mikkola. Com 12 especiais para percorrer em pisos de asfalto, onde nenhum dos pilotos era especialista, Mikkola foi “engolindo” segundos atrás de segundos até se apoderar da liderança por quatro segundos a apenas uma classificativa do final.

Mas aí o destino falou mais alto. O piloto do Ford furou e Alen ficou definitivamente com o caminho aberto para a vitória. A “vingança” ficou marcada para 1984, onde os dois pilotos voltaram a jogar ao braço-de-ferro em Portugal. Por essa ocasião, Mikkola impôs o Audi Quattro ao Lancia Rally 037 de Alen por 27 segundos, indiferente a todas as jogadas do adversário. E não foram poucas. Alen chegou a ir de helicóptero ao troço de Martinchel, aproveitando a neutralização em Tomar, reconhecendo o troço num Mercedes. Cesare Fiorio, director desportivo da Lancia, mandou retirar o limitador de rotações do 037, enquanto Bettega e Biasion, seus colegas de equipa, penalizaram para que Alen não tivesse pó nas duas últimas especiais. Tudo em vão… Mikkola estava irresistível!

Rali de Portugal 1978

Rali de Portugal 1984