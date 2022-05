MEMÓRIA, Cesare Fiorio: “Nos ralis, o melhor foi Henri Toivonen…” | AutoSport

Cumprem hoje 36 anos que Henri Toivonen e Sergio Cresto perderam a vida no Rali da Córsega de 1986. Como uma espécie de homenagem, extraímos da entrevista que fizemos a Cesare Fiorio, antigo ‘patrão’ da Lancia Martini Racing, a resposta à questão de quem foi, para si, o pilotos mais talentoso de todos? “Nos ralis, o melhor foi Henri Toivonen. Foi o único que conseguiu aproveitar 100% do potencial de um carro de Grupo B.

Mais nenhum outro conseguiu fazê-lo, faltava sempre qualquer coisa, mas o Henri era fantástico e o único a explorar verdadeiramente os limites do carro.

Conhecia-o desde miúdo e tínhamos uma excelente relação. Quando criei a equipa, contratei o seu pai, Pauli Toivonen e sempre que este vinha a minha casa, trazia o pequeno Henri que, na altura, teria uns dez anos.

O Pauli dizia-me com orgulho que o seu filho iria tornar-se um grande piloto e a verdade é que isso veio a acontecer. O Pauli ensinou-lhe muito do que sabia e o Henri aprendeu muito rapidamente, tornando-se o melhor de todos os pilotos que conheci”.