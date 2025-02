Medalhas para os vencedores no WRC e ERC

As duplas vencedoras de provas no WRC e ERC, passam a ser galardoadas com a Medalha do Presidente da FIA. Tal como na Fórmula 1, a equipa vencedora de cada prova do WRC irá receber uma nova Medalha do Presidente da FIA, a começar pela ronda espanhola do WRC, o Rally Islas Canarias.

Esta iniciativa assegura que a medalha da FIA será entregue como parte da cerimónia do pódio para honrar o feito do piloto e do copiloto, permitindo-lhes guardá-la como um registo pessoal do seu sucesso. As equipas vencedoras das três primeiras provas, Monte Carlo, Suécia e Safari, receberão o seu prémio a posteriori.