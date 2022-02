McRae Kimathi: um jovem à procura do seu sonho (vídeo) | AutoSport

Quando foi conhecido o alinhamento do FIA Júnior WRC de 2022, houve um nome que suscitou curiosidade.

McRae Kimathi é um queniano que vai fazer a sua estreia no Júnior WRC após a sua bem sucedida estreia no Safari Rally Quénia em 2021 num Fiesta Rally3. No vídeo em baixo, tratou-se da primeira vez que guiou na neve, em treinos para o Rally da Suécia. Aliás, foi a primeira vez que o piloto queniano viu neve, e logo para testar no seu carro de ralis, o Ford Fiesta Rally3. Fique a conhecer um pouco melhor o jovem.