Matteo Fontana explicou como se vence o Turini à geral com um Ford Fiesta Rally3

Matteo Fontana esteve presente no Rali de Portugal, aos comandos do seu Ford Fiesta Rally3 com que compete no WRC3, competição que venceu no nosso País, depois de já ter triunfado na Suécia e ter sido segundo em Monte Carlo. E foi precisamente nesta prova que teve um momento de antologia que deixou toda a gente de boca aberta, ao vencer dois troços do Rali de Monte Carlo, um deles o mítico Turini: “Foi incrível. Quer dizer, foi um domingo louco. Na verdade, não esperava, mas fizemos dois troços muito bons. Claro, as condições estavam a evoluir.

Por isso, tivemos estas vantagens para os outros rapazes da frente, mas esforçamo-nos muito, e acredito que fizemos bons troços. Não estava muito feliz com a primeira devido ao meu estilo de condução, mas no final fiquei contente com o tempo, claro. Mas fiquei muito feliz com a segunda vitória no Turini. Aí, fiz um grande esforço com a pilotagem e fiquei muito, muito feliz com isso. Foi incrível.”

AutoSport: Acreditavas antes que era possível?

Matteo Fontana: “Quer dizer, tínhamos feito um tempo muito bom no dia anterior, um terceiro tempo geral. Então, sabíamos que, neste tipo de condições, tínhamos feito algo bom. Mas eu não acreditei, de todo, que pudéssemos ganhar um troço à geral com este carro. Por isso, foi realmente incrível, e foi muito boa para mim, esta história.”

AS: Qual foi o momento exato em que chegaste e viste que tinhas ganho o troço?

MF: “Sim, no início, quando paramos no stop, não percebi porque eles estavam a dizer-me coisas e eu não percebi que tínhamos ganho o troço à geral. Pensei que me estavam a dizer que eu tinha ficado à frente dos Rally2, e estava bastante feliz com isso, mas depois o Ale (co-piloto, Alessandro Arnaboldi) disse-me: “Sabes, nós vencemos à geral”, e eu fiquei tipo, “Ok, louco, louco”, e mesmo no final do dia, a conquistar 2 pontos para a classificação geral. Foi algo incrível.”

AS: Quando isso aconteceu, enviei uma mensagem a um amigo meu que está envolvido no WRC, e perguntei-lhe “Como é que isto é possível?”. Ele respondeu-me: “O Matteo guia…”.

MF: “Sim, quer dizer, com certeza não foi fácil fazer o tempo, porque senão mais gente o teria feito. Mas fizemos dois troços muito bons. Mas tivemos um bom esforço ali. Também porque estávamos a tentar recuperar o tempo para tentar ganhar o Monte no WRC3. Mas não o conseguimos. Mas fiquei mais feliz no final e não trocaria essa vitória no Monte Carlo pelos troços à geral…”

AS: Estás a trabalhar para um dia, fazer muito mais, mas com outros carros…

MF: “Sim, com certeza. Estamos a trabalhar para nos tornarmos pilotos oficiais. Neste momento, estamos a trabalhar muito bem. Mas este caminho é muito, muito longo. Por isso, temos de continuar a trabalhar. E continuar a esforçar-nos assim….”