Mārtiņš Sesks vê regulamentos WRC 2027 como passo “na direção certa”
Mārtiņš Sesks considera que os novos regulamentos do WRC para 2027, pensados para aproximar o desempenho entre carros RC1 e RC2, apontam “numa direção certa”, mas defende que qualquer avaliação definitiva deverá ser feita apenas depois das primeiras provas e do impacto real junto das equipas. O piloto letão sublinhou ainda que a atratividade das novas regras para novos projetos será um dos fatores decisivos para medir o seu sucesso.
Questionado sobre a tentativa da FIA de equilibrar a competitividade entre Rally1 e Rally2 no novo ciclo regulamentar, Sesks optou por uma leitura prudente. Antes de assumir uma posição mais firme, o piloto preferiu remeter a análise para a aplicação prática das regras em competição: “Vamos ver. Acho que isso depende de como correrem os primeiros ralis e de quantas novas equipas isso conseguir atrair, mas penso que está a seguir, de certa forma, uma boa direção”, afirmou.
Piloto aguarda por mais detalhes antes de tirar conclusões
Confrontado com a possibilidade de um maior equilíbrio entre Rally2 e os futuros carros de 2027 poder abrir novas perspetivas competitivas, Sesks insistiu na necessidade de esperar pela formulação final do regulamento.
Numa resposta curta, mas reveladora de alguma reserva, o letão salientou que ainda é cedo para prever os efeitos concretos da mudança: “Vamos ver como ficam os regulamentos e tudo o resto, temos de esperar por isso”, disse.
Verão com WRC e ERC no calendário
Além da leitura sobre o futuro técnico do Mundial de Ralis, Sesks confirmou também os próximos passos da sua temporada. O piloto revelou que, para já, o programa competitivo combina compromissos no Europeu e nas rondas de verão do campeonato do mundo. Ao traçar o calendário mais imediato, mostrou-se optimista quanto aos meses que se aproximam. “Daqui a duas semanas vamos fazer o ERC Suécia. Depois fazemos os eventos de verão do WRC, por isso vai ser um bom verão”, declarou.
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