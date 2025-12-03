Mārtiņš Sesks, um piloto ‘milhas acima’: M-Sport tem um trunfo de peso

Richard Millener exalta desempenho de Martins Sesks: “impacto enorme” no Rali da Arábia Saudita.

Desta feita a M-Sport pode olhar olhos nos olhos os seus dois fortes adversários, Toyota e Hyundai, pois teve um piloto, Martins Sesks, que anda ‘milhas’ acima dos seus dois companheiros de equipa, Grégoire Munster e Josh McErlean, que ainda assim enfrentaram com maturidade o terreno impiedoso da Arábia Saudita, superando furos iniciais — McErlean na PEC1 e Munster na PEC4 — para progredir na classificação.

McErlean, ao lado de Eoin Treacy, respondeu com o sexto tempo mais rápido na PEC6, enquanto Munster e Louis Louka escalaram ao 10.º lugar geral no final do primeiro dia.

Na sexta-feira, Munster lidou com problemas na suspensão traseira durante o loop da manhã, e ambos debateram-se com as condições ásperas da tarde, mas geriram o derradeiro dia sem erros, fechando em oitavo e nono lugares gerais, respetivamente, e selando temporadas de notável desenvolvimento no Ford Puma Rally1.​

Richard Millener elogia profissionalismo das duas duplas, mas quem destaca verdadeiramente é Martins Sesks: “Grégoire e Josh lidaram com as condições deste novo rali com verdadeira maturidade e concluíram a temporada em grande com a equipa”, começou por dizer Millener, que destacou ainda o impacto de Mārtiņš Sesks, vencedor de várias especiais e líder da prova inédita contra campeões mundiais, apesar do final duro: “o desempenho de Martins foi excecional. Vencer vários troços, liderar um rali totalmente novo e controlar a prova contra campeões mundiais mostra o seu verdadeiro talento.

O final foi incrivelmente difícil, mas o impacto que ele causou neste fim de semana foi enorme”, acrescentou Millener. Claramente, a M-Sport e os representantes de Martins Sesks vão tentar encontrar uma plataforma aceitável para as duas partes, mas sabendo-se como tem funcionado a M-Sport, não vai ser fácil.