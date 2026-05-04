Mārtiņš Sesks regressa ao WRC no Rali de Portugal com ambição de “resultado forte”
Mārtiņš Sesks está de regresso à categoria principal do Mundial de Ralis no Rally de Portugal, naquela que será a sua primeira participação desde o Rally da Suécia de 2026. O piloto letão, navegado por Renārs Francis, procura um “regresso impactante” após um arranque de temporada discreto na Suécia, onde terminou no 35º lugar da geral e em 11.º entre os RC1.
A prova portuguesa surge como um teste exigente, mas também como uma oportunidade para recuperar afirmação no WRC. Em 2025, Sesks concluiu o Rally de Portugal no 15º posto da geral e fechou a temporada no 12º lugar dos campeonatos de pilotos e copilotos.
Portugal como exame e oportunidade
O regresso acontece com sinais de confiança, alimentados pela prestação em pisos de terra na Arábia Saudita, no final da época passada. Esse desempenho reforçou a convicção de que o letão pode discutir posições mais competitivas num rali cujas características conhece e aprecia: “O Rali de Portugal do ano passado foi um exame bastante duro, porque foi um rali longo e complicado. Houve muitas coisas que não fizemos bem”, afirmou Sesks, numa antevisão em que sublinhou as dificuldades e a exigência da prova.
Piloto letão espera evolução
O piloto admitiu que o Rally de Portugal é uma das provas de que mais gosta no calendário, razão pela qual considera essencial “fazer as coisas bem” desde o início. “Será interessante ver como nos sairemos este ano”, disse, antecipando “uma semana bastante longa, uma das mais longas da temporada”.
Aos 25 anos, Sesks encara assim o regresso ao escalão principal com prudência nas palavras, mas ambição no objectivo: transformar a experiência acumulada e a confiança recente em gravilha num resultado sólido numa das rondas mais duras do campeonato.
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