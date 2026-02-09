Martins Sesks regressa à neve para relançar campanha no WRC

Letão da M‑Sport inicia época parcial no desafiante Rali da Suécia…

Mārtiņš Sesks e Renārs Francis regressam ao Campeonato do Mundo de Ralis no Rali da Suécia, prova em que o letão abre a sua segunda época parcial com a M‑Sport Ford, num programa que poderá estender‑se até sete participações em 2026.

O piloto encara a ronda escandinava como uma oportunidade decisiva para relançar a sua campanha, depois de um desfecho doloroso na Arábia Saudita em 2025, onde abandonou no último dia quando liderava o rali, na sequência de um problema que o obrigou a parar para trocar uma roda… duas vezes!

De “coração partido” na Arábia Saudita à ambição renovada

Esse abandono tardio, que lhe custou uma potencial primeira vitória no WRC, marcou profundamente Sesks, mas não afetou a confiança na sua velocidade. O letão passou pelo ano de 2025 com um registo sólido, incluindo o sexto lugar absoluto no Rali da Suécia. Esse resultado alimenta agora a ambição de transformar o bom ritmo em resultados consistentes, sobretudo num terreno onde já demonstrou estar à altura dos especialistas da neve.

Experiência na neve como trunfo competitivo

As especiais rápidas e geladas da Suécia são tradicionalmente um terreno de elevada exigência, mas Sesks afirma não ter receio das florestas cobertas de neve, apoiando‑se na experiência acumulada e no entrosamento com Francis. O piloto admite que só se sente verdadeiramente preocupado quando percebe algum receio no navegador, sublinhando que essa pequena margem de “5%” pode significar grandes problemas se for ultrapassada.

A gestão desse limite entre o ataque e o erro será um dos fatores decisivos na sua prestação.

Objetivo: consolidar ritmo e apontar a novo resultado de destaque

Em vésperas da prova, Sesks destaca o regresso à equipa de Cumbria e ao Ford Puma Rally1 como um passo natural na continuidade do trabalho iniciado em 2025. O letão quer capitalizar a experiência adquirida na edição anterior do Rali da Suécia e nas rondas disputadas ao longo da época passada, utilizando os dados recolhidos e o conhecimento das especiais para reduzir erros e maximizar o rendimento desde as primeiras classificativas: “Estou feliz por começar o meu primeiro rali do ano com a M‑Sport e estou muito curioso para ver como vamos sair‑nos neste segundo Rali da Suécia. Queremos usar a experiência que ganhámos no ano passado e aplicá‑la desta vez. Estou mesmo com vontade de voltar a trabalhar com a equipa e com o carro e, com sorte, podemos apontar a outro bom resultado e mostrar um andamento semelhante ao que tivemos na Arábia Saudita.”

Com um histórico recente que combina velocidade comprovada, um passado recente de frustração e um conjunto técnico competitivo, Sesks e Francis surgem na Suécia como uma das duplas a suscitar atenção da M‑Sport, num rali em que um bom resultado poderá ser o impulso necessário para uma época parcial de afirmação no WRC.