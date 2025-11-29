Martins Sesks: O ‘Herói sem Coroa’ nas areias da Arábia Saudita

O resultado final nas tabelas de tempos será, para a posteridade, uma ‘mentira’. O Rali da Arábia Saudita, epílogo da temporada de 2025 do WRC, revelou um Martins Sesks que, apesar de terminar longe do pódio, foi o grande protagonista da prova. Sem pilotar um Rally1 desde o Rali da Finlândia, há vários meses, o letão regressou ao volante do Ford Puma para assinar a sua melhor prestação do ano, ofuscando por completo a concorrência interna e lutando olhos nos olhos pela vitória absoluta até ao infortúnio final.

Um talento que a M-Sport não pode ignorar

A prestação de Sesks no deserto saudita serviu como um grito de afirmação. Se a temporada de 2025 teve altos e baixos – com o brilho do quinto lugar na estreia na Polónia e a quase-conquista de um pódio na Letónia antes de problemas mecânicos, ainda em 2024 –, a Arábia Saudita confirmou que a rapidez do letão não é circunstancial.

O contraste com os colegas de equipa foi gritante. Enquanto Grégoire Munster e Josh McErlean lutavam para encontrar ritmo, Sesks extraía do Ford Puma todo o seu potencial, sugerindo ser ele a peça que falta à M-Sport para voltar a incomodar os gigantes Toyota e Hyundai na luta pelas vitórias.

A ascensão: liderança e consistência

A prova de Sesks começou com um estrondo na manhã de quinta-feira. O piloto impôs um ritmo sensacional, vencendo a PEC2 e PEC3 e construindo uma vantagem de 7,3 segundos sobre o pelotão. Mesmo após um ligeiro erro em Khulays, que lhe custou alguns segundos (“É um rali demasiado longo para falar em liderança”, diria, profeticamente), o letão manteve-se no topo, terminando a manhã na frente de Adrien Fourmaux.

A sexta-feira trouxe uma batalha a quatro cada vez mais feroz. Apesar de um furo na repetição da “Moon Stage” lhe ter custado mais de 15 segundos, Sesks nunca baixou os braços. Recuperou terreno com um ataque soberbo em Um Al Jerem e, beneficiando de uma penalização de um minuto imposta a Fourmaux por entrada antecipada na zona técnica, fechou o dia novamente na liderança da classificação geral.

O sábado fatídico

O sonho, contudo, desmoronou-se no sábado, sob a forma de pedras afiadas e borracha rasgada. A fragilidade dos pneus, ou o exagero, ditou a sentença de Sesks na PEC16 (Asfan). Após já ter sofrido um furo na PEC14, o golpe de misericórdia chegou ao quilómetro 9 da décima sexta especial: mais um furo obrigou-o a parar em plena classificativa para trocar a roda.

A operação custou-lhe mais de sete minutos e meio, atirando-o para um ingrato nono lugar. “Fomos muito cautelosos nesta”, lamentara pouco antes na PEC15, mas nem a cautela nem a velocidade pura foram suficientes para travar a dureza do terreno saudita.

Apesar da queda na tabela, a Arábia Saudita fica marcada como o palco onde Martins Sesks provou, definitivamente, que merece um lugar fixo entre a elite dos Rally1. O resultado foi amargo, mas a exibição foi de classe mundial.

O WRC precisa de pilotos destes, não de pilotos pagantes que deixam para trás ‘300.000’ que fariam bem melhor. Sabemos que é assim que o mundo funciona hoje em dia, mas não devia…