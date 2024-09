Martins Sesks: depois dos pontos altos, agora os baixos…

Não há piloto de ralis que não passe por estas situações e depois do brilhantismo dos rali da Polónia e da Letónia, Mārtiņš Sesks abandonou na primeira etapa do Rali Chile depois de um toque em que danificou dois pneus, que furaram, com o piloto a ser forçado a abandonar.

A competir no seu terceiro evento a bordo do Ford Puma Rally1 da M-Sport, depois de impressionantes participações na Polónia e na Letónia, Sesks ficou de fora depois da PEC3 com dois pneus danificados e apenas uma roda sobresselente. Os problemas começaram quando o piloto alargou uma trajetória numa curva à direita durante o troço de San Rosendo, embatendo numa berma e causando os danos.

“Fiquei preso na terra solta e batemos na berma, furámos dois pneus e não tínhamos o segundo pneu sobresselente, por isso ficámos em grandes apuros agora.”

Nada disto invalida o que o piloto conseguiu nas duas primeiras provas, pois o que mostrou foi um enorme potencial, que não se esbate com este toque, numa prova que nunca tinha disputado e cujas estradas são bem diferentes do que está habituado. Faz parte do crescimento, mas também é sinal de que estava a andar forte, pois só assim evolui, pois a sua fasquia vai aumentado a cada prova que passa.

O que já mostrou deixa claro que tem grande futuro, mas é preciso que continue a ter oportunidades, o que tem sucedido. Para memória futura, acreditamos piamente que este piloto vai ter um bom futuro no WRC.