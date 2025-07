Markko MÃ¤rtin: O pioneiro estÃ³nio no WRC

Markko Märtin emergiu como um “astro em ascensão” no automobilismo ainda em 1998, destacando-se como uma novidade no cenário dos ralis da Estónia, um país com pouca tradição no desporto. Inspirado pelo pai, Kalju, também piloto de ralis, Märtin começou a competir rapidamente após obter a sua licença em 1993, inicialmente com um Lada Samara.

A sua grande oportunidade surgiu em 1997, quando o EK Rally Team lhe ofereceu um Toyota Celica do Grupo A. Märtin rapidamente superou o principal piloto estónio da época, Ivar Raidam, e fez a sua estreia no WRC no Rali dos 1000 Lagos, demonstrando potencial apesar de um abandono. Com o tempo, trocou o Celica por um Corolla WRC e passou a ter Michael Park como co-piloto em 2000.

O salto para a cena mundial ocorreu em 2001 com a Subaru, mas a temporada foi marcada por frustrações e problemas mecânicos. A grande mudança veio com a sua ida para a Ford em 2002, onde se tornou líder de equipa no ano seguinte. Em 2003, Märtin conquistou a sua primeira vitória no WRC, realizando as esperanças da equipa e as suas próprias. Continuou com a Ford em 2004 antes de se mudar para a Peugeot em 2005.

A sua carreira terminou abruptamente após um grave acidente no Rali da Grã-Bretanha de 2005, que resultou na trágica morte do seu co-piloto, Michael Park. Faz este ano, 20 anos…

Conhecido pela sua compostura e resiliência, Märtin conseguiu lidar bem com a pressão e as adversidades, como provado no Rali da Acrópole de 2002. Na história do WRC, Markko Märtin garantiu o seu lugar como o primeiro piloto estónio a vencer uma prova do WRC, terminando a sua carreira com cinco vitórias, cinco segundos lugares e oito terceiros lugares, e tornou-se o terceiro piloto não-escandinavo a vencer o Rali da Finlândia.

A dramática vitória de Markko Märtin na Acrópole, em 2003

Doze meses antes, tinha sido um furo. No Rali da Grécia de 2002, foi o capot que subiu para cegar Markko Märtin quando pilotava o seu Ford Focus RS WRC 03. Quando é que o Rali da Acrópole lhe daria uma oportunidade?

Em 2002, Märtin tinha disparado para uma vantagem de 50 segundos após a primeira etapa do clássico evento grego, deixando o companheiro de equipa da Ford, Colin McRae, e o resto das estrelas do WRC na sua poeira.

Um furo no troço de Elatia, a meio do dia de sábado, custou mais de três minutos.

Um dia e meio depois, McRae venceu e Märtin foi sexto.

A ilusória primeira vitória do estónio no WRC tinha-lhe escapado.

Pior ainda, o escocês aceitou abertamente – sem o furo – que não havia nada que pudesse fazer para reduzir a diferença de quase um minuto para Markko.

Em 2003, a estrada a sul de Kamena Vourla afetou fortemente as esperanças de Märtin. Quando é que a etapa de Elatia lhe daria uma oportunidade? Percorreu cerca de 20 quilómetros com o capot encostado ao para-brisas.

“Conseguia quase ver por baixo do capot”, disse. “OK, a visão não era grande coisa, mas provavelmente o pior foi que o capot estava a bloquear a saída de ar no tejadilho, por isso não estava a entrar ar no carro. Estava tanto calor!” Mas, desta vez, nada iria impedir a famosa vitória de Märtin e do seu sempre popular copiloto Michael ‘Beef’ Park.