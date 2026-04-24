Malcolm Wilson vê projeto espanhol como sinal de confiança no futuro do WRC

A FIA considera que a entrada conjunta da RFEDA e da RMC Motorsport no desenvolvimento de um carro Rally1 para 2027 representa um sinal encorajador para o futuro do Mundial de Ralis, num momento em que o campeonato prepara a transição para um novo quadro regulamentar. O projeto, anunciado esta semana, fará da estrutura espanhola o segundo novo construtor a comprometer-se com a era WRC27 e o primeiro com origem em Espanha.

A nova parceria junta a Real Federación Española de Automovilismo e a RMC Motorsport, com apoio do Consejo Superior de Deportes, para desenvolver um Rally1 alinhado com os regulamentos WRC27. Esse enquadramento técnico prevê uma plataforma com custos controlados, limitada a 345 mil euros, célula de segurança tubular, suspensão de duplo triângulo, tração integral e motor de combustão 1.6 turbo alimentado por combustível sustentável.

Regulamentos WRC27 abrem espaço a novos protagonistas

Malcolm Wilson, vice-presidente adjunto da FIA para o Desporto, enquadrou o anúncio como uma validação da estratégia seguida pela federação. “O projeto liderado pela RFEDA e pela RMC Motorsport é outro sinal encorajador para o futuro do FIA World Rally Championship”, afirmou.

Wilson sustentou que a FIA trabalhou “arduamente” para criar um pacote regulamentar capaz de permitir que projetos independentes possam competir em igualdade de circunstâncias com os construtores tradicionais. Na sua leitura, o aparecimento de novas entradas demonstra que esse modelo começa a produzir efeitos concretos.

Apoio federativo marca estreia no campeonato

O dirigente britânico destacou ainda o caráter inédito do envolvimento institucional espanhol. “O que torna este projeto particularmente digno de nota é o facto de ser apoiado por um clube-membro da FIA, algo inédito no campeonato”, sublinhou.