Malcolm Wilson: “É importante para o WRC acompanhar os tempos”

Malcolm Wilson, Diretor Executivo da M-Sport, e Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance, estão alinhados na importância que a nova era híbrida do WRC tem para a sustentabilidade do campeonato a curto/médio prazo, e por isso a marca norte-americana decidiu manter a parceria com a M-Sport.

A M-Sport e a Ford confirmaram hoje a manutenção da sua ligação no WRC, estendendo-a até ao final de 2024, incluindo a nova era do WRC, que arranca em 2022. Para o Diretor Executivo da M-Sport, Malcolm Wilson: “Tem sido sempre importante para o nosso desporto acompanhar os tempos, e este compromisso com a tecnologia híbrida alinha o futuro dos ralis com o compromisso global da Ford para um futuro mais sustentável.

“Sendo o campeonato mais duro para carros baseados nos de produção, o Mundial de Ralis proporciona a plataforma perfeita para testar, desenvolver e promover a mais recente tecnologia de carros de estrada – tornando este desenvolvimento integral para a relevância e continuação do nosso desporto. Também tem sido parte integrante da continuação da nossa bem sucedida parceria com a Ford e salvaguarda o futuro imediato da M-Sport no Mundial de Ralis.

Ao longo das últimas duas décadas, realizámos algumas performances fantásticas e desenvolvemos alguns dos carros e pilotos mais bem sucedidos do campeonato. Trabalhando de perto com a Ford Performance, é nossa intenção continuar esse sucesso em 2022 e o progresso no nosso mais recente concorrente continua com os testes tanto aqui no Reino Unido como na América. Há ainda um longo caminho a percorrer, mas estamos empenhados em entregar outro vencedor de ralis à medida que o mundo avança para um futuro mais sustentável”, disse.

Já o Diretor Global da Ford Performance, Mark Rushbrook, destaca que este passo do WRC chega na altura certa: “A transição do WRC de motores de combustão interna pura para a tecnologia híbrida surge num momento oportuno para a Ford. A empresa está a avançar rapidamente para um futuro eletrificado, desenvolvendo tecnologia de veículos híbridos e elétricos para os nossos mais recentes veículos de passageiros e veículos comerciais em todo o mundo.

A construção de um carro híbrido de Rally1 para a próxima temporada permitir-nos-á testar e demonstrar esta tecnologia no espectáculo emocionante que é o WRC, e mal podemos esperar para lhe mostrar o que ela pode fazer!”