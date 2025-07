Mais velho de sempre no WRC: aos 95 Anos, Sobiesław Zasada prova que a idade é apenas um número

Sobieslaw Zasada fez história no Rali Safari Quénia ao tornar-se no concorrente mais antigo a iniciar uma ronda do WRC, aos 91 anos de idade. Já passaram mais quatro e o polaco continua a liderar a sua empresa.

Vinte e quatro anos após a sua última prova, quando terminou em 12º na clássica africana ao lado da esposa Ewa, Zasada regressou ao volante para enfrentar um dos desafios mais famosos e mais difíceis do desporto motorizado. Começou o rali na 46ª posição, terminou em 25º.

O polaco, que terminou em segundo lugar no Safari de 1972, ao volante de um Porsche 911S, guiou um Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Polónia, no regresso do Safari ao WRC após uma ausência de 19 anos.

Durante uma longa e distinta carreira, Zasada venceu o Europeu de Ralis por três vezes em 1966, 1967 e 1971 e terminou em segundo lugar em mais três ocasiões. Grande parte da sua carreira foi anterior ao lançamento do Mundial de Ralis, em 1973.

Quando lhe perguntaram porque decidiu vir novamente ao Rali Safari? “Sempre achei o Safari um rali fantástico. Já participei oito vezes – a última vez em 1997. Estava muito curioso para ver como era este rali na sua forma atual e foi por isso que decidi vir. É um desafio e o meu objetivo é simplesmente chegar ao fim” disse antes de comparar com o que fazia no passado: “É difícil comparar as minhas provas anteriores, que eram muito difíceis.

Na altura, eu conduzia até 6.000km sem parar! Estes eram ralis muito difíceis. No Rali Safari mais longo, de 1972, que tinha 6.480 km. O vencedor penalizava mais de nove horas. Conduzia durante três dias e três noites, sem qualquer pausa. Beber chá ajudou-me muito!”

A paixão não tem idade: quando o sonho não envelhece

O piloto polaco entrou para a história como o competidor mais velho do WRC, demonstrando que a paixão pelos motores não conhece calendário.

Quando a maioria das pessoas aos 91 anos pensa apenas em cadeiras de baloiço e chá das cinco, Sobiesław Zasada ajustava o capacete e verificava os pneus do seu carro de rali. Em 2021, o lendário piloto polaco escreveu uma página única na história do desporto motorizado ao tornar-se o competidor mais velho de sempre no Campeonato Mundial de Rali, durante o Safari Rally no Quénia.

A proeza não foi apenas um capricho de um nonagenário aventureiro. Zasada, nascido em Dąbrowa Górnicza em 27 de janeiro de 1930, carrega nas mãos calejadas décadas de uma carreira que começou quando muitos dos seus atuais colegas de competição ainda nem tinham nascido. E Estamos a falar dos mais velhos! Para ele, regressar ao Safari Rally aos 91 anos foi como revisitar um velho amigo – afinal, já tinha competido nesta prova lendária por oito vezes, sendo a última em 1997.

“O tempo é apenas uma convenção”, poderia ter dito Zasada, se fosse dado a filosofias fáceis. Mas este homem, formado pela Academia de Economia de Cracóvia, sempre foi mais de ação do que de palavras. A sua biografia lê-se como um romance de aventuras: piloto de fábrica para marcas como Steyr Puch, Porsche, BMW e Mercedes-Benz, empresário de sucesso, fundador da empresa “Alpha” em 1977 e, ainda por cima, autor de vários livros sobre rali e técnicas de condução.

O currículo de Zasada impressiona mesmo os mais céticos: três títulos de Campeão Europeu de Rali (1966, 1967, 1971), oito campeonatos nacionais polacos e vencedor de 148 ralis. Números que ganham ainda mais peso quando se percebe que foram conquistados numa época em que os carros eram menos seguros, as estradas mais perigosas e a medicina desportiva ainda estava a dar os primeiros passos.

Mas talvez o segredo da longevidade competitiva de Zasada esteja na sua parceira de vida e de estrada. Ewa Zasada, sua esposa desde 1952 e frequente co-piloto, acompanhou-o em muitas aventuras até falecer, ironicamente em 2021. Juntos, formaram uma das duplas mais duradouras não só do rali, mas da vida real – 69 anos de casamento que resistiram a curvas apertadas, saltos perigosos e ao stress das competições.

Quando Zasada voltou ao Safari Rally em 2021, não estava apenas a quebrar recordes de idade. Estava a provar que a paixão genuína não envelhece, que a experiência é um combustível mais poderoso que a juventude e que alguns homens nasceram para acelerar, independentemente do que diga a certidão de nascimento.

Hoje, aos 95 anos, Sobiesław Zasada continua a ser presidente do conselho de supervisão do Grupa Zasada, um dos maiores grupos empresariais da Polónia. Porque para alguns, reformar-se é apenas uma palavra que não existe no dicionário.

E se algum dia inventarem uma categoria “Veteranos Plus” no WRC, não se admirem se virem um Fiat ou um Porsche com o número de Zasada a voar pelas especiais, conduzido por um centenário que ainda acredita que a linha de meta é apenas o início de uma nova aventura.