Mads Østberg revela desafios mentais no WRC: a luta por trás do volante

A carreira de Mads Østberg: emoções, dúvidas e 300 Ralis no Mundial de Ralis…

Mads Østberg é, pode dizer-se, uma figura icónica do Mundial de Ralis, e com quase 300 provas disputadas, abriu o jogo sobre os desafios mentais e as emoções que marcam a sua longa carreira. Vencedor do Rali de Portugal em 2012 e com 18 pódios no WRC, Østberg partilhou com honestidade, a sua luta particular e contínua contra a auto-desconfiança e a importância de procurar apoio para lidar com a pressão do desporto motorizado.

Mads Østberg abre o coração sobre os desafios mentais nos ralis

A caminho da sua 300.ª participação, numa carreira que já lhe valeu mais de 70 vitórias, incluindo uma sucesso ao mais alto nível no WRC, Mads Østberg confessa que ainda tem dúvidas sobre as suas capacidades. Esta é uma declaração notável vinda do vencedor do Rali de Portugal de 2012 e de 18 pódios, que competiu lado a lado com os melhores do WRC.

Para os adeptos, pilotos do WRC como Østberg parecem super-heróis, a conduzir carros de rali em estradas difíceis e condições extremas. Embora o processo possa parecer quase automático, no fundo, quem está ao volante são seres humanos com emoções e dúvidas. Østberg descreve-se como uma pessoa emocional.

Ao longo dos anos, a sua personalidade aberta e transparente já lhe causou problemas, mas também lhe conquistou muitos fãs.

No mais recente episódio do podcast ‘WRC Backstories’, apresentado por Becs Williams, o simpático norueguês explica abertamente os desafios mentais que enfrentou e como evoluiu na sua carreira, que atingirá os 300 ralis no próximo mês, no Barum Czech Rally Zlín, do Campeonato Europeu de Ralis (ERC).

Uma carreira de emoções e resiliência

Østberg reflete sobre a sua longa jornada: “Já passou muito tempo. Tenho andado a fazer tantos ralis há tantos anos que já nem me lembro do meu primeiro rali. Faço ralis há mais de 20 anos.” Ele acrescenta: “Acalmei-me ao longo dos anos, mas tenho muitas emoções. Partilho essas emoções e, por vezes, é algo bom, e outras vezes, pode ser mau. Mas, pelo menos, é assim que sou.” O piloto norueguês confessa que as dúvidas ainda o acompanham: “Ainda hoje, [tenho dúvidas]. Acho que são as minhas emoções a brincar comigo, como fizeram durante toda a minha carreira.”

Filho do piloto de ralis Morten Østberg, Mads desenvolveu a paixão pelos ralis na infância, tendo como ídolos nomes como Colin McRae, campeão do WRC em 1995. Rapidamente, o seu interesse levou-o a ser co-piloto do pai, antes de assumir o lugar de piloto. Após impressionar nas categorias juniores, Østberg foi integrado no programa de talentos da Subaru Noruega, competindo no Campeonato Norueguês de Ralis, que venceu quatro vezes (2007-2009, 2011).

A saída da Subaru do WRC impediu a sua progressão para a elite dos ralis com a marca japonesa, mas Østberg superou este revés e alcançou o seu objetivo com a equipa Stobart M-Sport Ford em 2011. Seguiram-se passagens pela equipa de fábrica da Citroën em 2014-2015 e 2018-2019. Esta relação com a marca francesa continuou depois no WRC2 e persiste até hoje, com Østberg a lutar pelo título do ERC ao volante de um C3 Rally2.

A importância do apoio mental

Østberg demonstrou a sua resiliência perante os contratempos, ao mesmo tempo que exibiu a sua velocidade em inúmeras ocasiões. Atualmente, com 37 anos, continua a competir ao mais alto nível. No entanto, este percurso desenrolou-se num cenário de batalha constante com as suas emoções. No início da sua carreira, a raiva e as expressões fortes eram frequentes nas entrevistas no final das etapas, com Østberg a mostrar-se muitas vezes frustrado e exigente consigo mesmo. Como ele explica, chegou a um ponto em que procurou ajuda.

“Tinha pessoas boas à minha volta, mas ninguém com experiência em televisão ao vivo ou nos meios de comunicação, nada disso, por isso tive de aprender tudo isso. Obviamente, com a minha personalidade também, talvez não se encaixasse tão bem na altura, por isso tive de aprender algumas coisas”, explica.

“Ainda hoje sou uma pessoa com grandes emoções. Quero continuar assim porque gosto das minhas emoções, mesmo que elas gerem coisas boas e más na vida. Mas tive um ‘mental coach’ (treinador mental) em 2009 e ele ainda está comigo hoje, e é um dos meus melhores amigos, e ainda me ajuda a preparar-me para os meus ralis e a lidar com as coisas. Juntos, podemos trabalhar para melhorar as coisas e ainda tenho de o fazer.”

FIA ERC – Fia European Rally Championship 2023 at Fafe, Portugal

Østberg reconhece que, por vezes, age de forma menos profissional e precisa de se corrigir. “Não é preciso recuar muito até à Sardenha 2021, onde aquele vídeo [da minha reação a um furo] se tornou bastante famoso, onde eu e o Torstein [Eriksen, co-piloto], estávamos um pouco chateados.” Ele sublinha a pressão de estar sob os holofotes: “Obviamente, somos apenas seres humanos. A maioria das pessoas na vida não está constantemente em frente às câmaras, e nós estamos, por isso tenho de agir profissionalmente. Serei sempre a mesma pessoa em qualquer cenário e continuarei a fazê-lo, mas preciso de fazer ajustes, e fi-lo ao longo da minha carreira.” Østberg valoriza a honestidade: “Provavelmente não sou a pessoa mais politicamente correta do mundo, mas gosto de ser honesto. Quero que as outras pessoas também sejam honestas. Encorajo as pessoas a dizer o que pensam.”

O triunfo sobre a dúvida: o momento marcante na Suécia

É da natureza humana ter dúvidas ou falta de confiança por vezes. Como Østberg afirma, mesmo hoje – prestes a atingir o seu 300.º rali – ele ainda lida com a auto-desconfiança, apesar de todo o seu sucesso. Contudo, há momentos em que essas dúvidas desaparecem. Um desses momentos que se destaca para Østberg foi a sua segunda posição no Rali da Suécia em 2011, terminando 6.5 segundos atrás do Ford de fábrica de Mikko Hirvonen. Foi o seu primeiro pódio, que impulsionou a sua carreira no WRC, na sua primeira temporada completa de destaque na categoria principal com a Stobart M-Sport Ford.

“Obviamente, foi a primeira vez na minha carreira que participei num evento do WRC num carro competitivo, ao mesmo nível dos outros pilotos”, explica. “Tinha lutado durante tanto tempo para estar naquela posição e, depois, ver todas as dificuldades e todas as emoções pelas quais passei ao longo dos anos a darem frutos.

Lutar com os ‘grandes’ foi incrível. Esse foi o meu sonho durante tanto tempo, estar nessa posição.” E acrescenta: “Ainda hoje é provavelmente a melhor memória de tudo o que fiz, porque foi uma luta tão longa e tantas desilusões e tantas vezes as coisas pareciam positivas, mas depois acabavam por ser diferentes.

Desde o dia em que fui escolhido para conduzir o Subaru do WRC no campeonato norueguês e aquele dia no Rali da Suécia, onde terminei em segundo, estas são duas das emoções mais fortes de toda a minha carreira. Foi ótimo. Senti que toda a dúvida que eu, em particular, tinha em mim mesmo, desapareceu.”

As circunstâncias podem mudar com o tempo, mas Østberg será sempre uma pessoa honesta e emocional, que sabe certamente conduzir um carro de rali a alta velocidade. “As minhas emoções têm sido uma coisa boa, mas também uma coisa má, e talvez se as controlasse de forma diferente ou se fosse uma pessoa diferente, a minha carreira poderia ser diferente. Mas continuo a ser um ser humano muito feliz e alcancei muitos objetivos, e estou feliz por ser a pessoa que sou, embora por vezes isso tenha trabalhado contra mim.”

A resiliência mental no desporto de alta competição, como os ralis, é tão crucial quanto a aptidão física e a habilidade técnica. A história de Mads Østberg serve como um lembrete poderoso de que, mesmo os atletas de elite, enfrentam batalhas internas e que procurar apoio profissional para gerir as emoções pode ser um fator decisivo para o sucesso e a longevidade numa carreira exigente.

Para saber mais sobre como uma desclassificação num rali levou a uma oportunidade de ouro com a Subaru, e para descobrir os carros e colegas de equipa favoritos de Østberg, ouça o podcast completo ‘WRC Backstories’. AQUI