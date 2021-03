Mads Ostberg de regresso com a Citroën Racing

A Citroën Racing colocou mais uma vez a sua fé em Mads Ostberg e em Torstein Eriksen, membros fiéis da família Citroën C3 Rally2, e a dupla vai defender a sua coroa mundial de WRC2.

A equipa Tagai Racing Technology, que já corre com a equipa norueguesa no Campeonato da Hungria de Ralis, será responsável pela execução do novo programa.



Com mais de 130 provas no WRC e nada menos que 18 pódios na categoria rainha, Mads Ostberg é sem dúvida um dos principais ‘players’ dos ralis. Com quatro vitórias no WRC2, Mads Ostberg e Torstein Eriksen asseguraram o título mundial de WRC2 em 2020 e estão agora de regresso, tendo previsto participar em sete rondas do mundial num programa completo no WRC2 que ainda não está totalmente definido: “Estou obviamente muito feliz por poder continuar todo o trabalho que começámos com a Citroën Racing. Conhecemo-nos bem durante todos estes anos, e o título mundial que ganhámos em 2020 ilustra claramente a eficácia da nossa colaboração. Tenho estado fortemente envolvido no desenvolvimento e afinação do C3 Rally2 e orgulho-me de poder levá-lo ao topo do ralis mundiais. É um grande desafio lutar de novo pelo título. Trabalhámos arduamente com a Citroën Racing e a TRT para montar este programa e estou confiante de que todos encontrámos a solução certa para alcançar os nossos objectivos”, disse.