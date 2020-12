Mads Østberg ainda não sabe como vai ser 2021

Mads Østberg foi Campeão do WRC 2. Já o vemos há muito nos ralis mas ainda não tinha sido campeão. Foi agora: “Finalmente, muito bem. Os últimos meses têm sido complicados sem nunca saber o que estava a acontecer. Sabíamos que não ia ser fácil com o Pontus, que já tinha cinco resultados. Para nós, foi muito, muito complicado. Não foi o mais fácil dos eventos para tentar assegurar algo. Penso que estivemos bem, num ritmo muito elevado, gerir quando era suposto, mas olhando para trás, penso que tomámos as decisões certas durante todo o percurso. Nunca estive tão nervoso antes numa prova. Senti realmente a pressão, e sabia que a prova seria muito difícil. Sempre que estive nesta posição, a tentar assegurar algo, estive sempre no controlo da situação, mas eu sabia que as condições eram horríveis e que provavelmente não tínhamos os melhores pneus. Não foi uma sensação agradável, mas quando diz as primeiras curvas, acalmei-me um pouco e consegui guiar”, disse Ostberg que ainda não sabe como será 2021: “Gostaria de saber já, claro, mas não sei. A situação é muito complicada para todos. Estamos a trabalhar numa solução, naturalmente em conjunto com a Citroën, mas também estamos a analisar outras opções, e estamos a tentar permanecer nos ralis, até porque sabendo que as coisas vão mudar, o regulamento vai mudar muito em breve, precisamos de nos manter no jogo…”