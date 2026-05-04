M-Sport regressa a Portugal com Martins Sesks: “um dos eventos mais icónicos que disputamos no WRC”

Estrutura britânica enfrenta uma das provas mais exigentes do WRC e aposta no regresso do letão para reforçar ambições na sexta ronda da época

A M-Sport Ford World Rally Team chega ao Rali de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo de Ralis, preparada para enfrentar um dos testes mais duros da temporada, marcado por troços longos, temperaturas elevadas e degradação rápida do piso. A formação britânica encara a prova entre 7 e 10 de maio como o início de um ciclo decisivo em terra, com o regresso de Mārtiņš Sesks ao volante de um Puma Rally1 a destacar-se entre as principais novidades.

Ao lado do letão, a equipa apresenta Jon Armstrong e Josh McErlean no lote Rally1, formando um trio que combina continuidade, conhecimento prévio da prova e diferentes níveis de experiência na principal categoria. Na frente de WRC2, a M-Sport inscreve ainda dois Ford Fiesta Rally2 para Romet Jürgenson e Mille Johansson, ambos particularmente confortáveis em pisos de terra.

Prova exigente condiciona estratégia

O regresso do campeonato aos troços de terra, depois da ronda em asfalto de Gran Canaria, devolve ao pelotão um contexto em que a resistência mecânica e a gestão da corrida poderão ser determinantes. A etapa de sexta-feira deverá assumir especial importância, uma vez que apenas contará com assistência remota ao meio do dia, o que aumenta o peso das escolhas de afinação e da fiabilidade desde os primeiros quilómetros.

Portugal surge, por isso, como mais do que uma prova histórica do calendário: poderá definir o tom de uma fase da temporada fortemente centrada na terra. Num rali onde o piso evolui rapidamente e os erros tendem a pagar-se caro, a capacidade de sobrevivência volta a ser tão importante como a velocidade pura.

Sesks concentra atenções

Sesks regressa à formação principal da M-Sport pela primeira vez desde o Rali da Suécia, numa entrada que recolhe expectativa interna e externa. O letão deixou indicações positivas em terra no final da época passada, nomeadamente na Arábia Saudita, e volta agora com o objetivo de assinar um regresso competitivo numa superfície que favorece o seu perfil.

Richard Millener, diretor da equipa, sublinhou a relevância da mudança de superfície e o valor simbólico da prova portuguesa. “Estou ansioso por regressar à terra, e o Rali de Portugal é um dos eventos mais icónicos que disputamos no WRC”, afirmou, acrescentando que a equipa quer agora concentrar-se no tipo de piso que dominará grande parte do resto da época.

Confiança no grupo

Millener destacou ainda o reencontro com Sesks e a solidez do alinhamento escolhido para esta fase do campeonato. O responsável britânico considerou que, juntando o potencial do letão à experiência de Armstrong e McErlean em Rally1, a equipa apresenta “uma dinâmica muito boa” e mostrou-se entusiasmado com o que poderá alcançar em Portugal.