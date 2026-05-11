M-Sport procura caminhos no WRC: ficar com a Ford ou projeto autónomo para 2028

A M-Sport continua sem decisão definitiva sobre o seu futuro no Mundial de Ralis após 2026, mantendo em aberto a possibilidade de prosseguir com a Ford ou avançar sozinha com um novo carro adaptado aos regulamentos do WRC27. Para já, o cenário mais seguro para 2027 passa pela continuidade com o Ford Fiesta Rally2, enquanto a estrutura britânica desenvolve trabalho preparatório para um projeto novo apontado sobretudo a 2028

Quando perguntámos qual é o cenário de base atual da M-Sport para 2027? “Um Fiesta Rally2, com certeza. Não há outra opção para nós neste momento. Mas estamos a trabalhar arduamente nos bastidores neste momento para tentar finalizar o plano para o ano seguinte, em 2028, quando o nosso objetivo seria ter um carro novo de acordo com os novos regulamentos.

E ainda estamos a decidir com quem trabalhamos ou como trabalhamos, ou se o fazemos sozinhos, ou se nos associamos a outra pessoa. Por isso, ainda há muitas questões em aberto em que estamos a trabalhar…”

A indefinição prolonga-se vários meses depois de a equipa ter assumido, no início do ano, que estava a avaliar as opções disponíveis para o novo ciclo regulamentar. A decisão final continua dependente de vários fatores estratégicos, incluindo o enquadramento comercial do campeonato e a definição da parceria industrial que sustentará o próximo passo da M-Sport.

2027 surge como ano de transição

De acordo com o diretor da equipa, Richard Millener, a base atual do programa desportivo está já traçada, pelo menos no curto prazo. “Um Fiesta Rally2, não há outra opção neste momento”, deixando claro que a prioridade imediata passa por garantir presença no campeonato enquanto a estrutura prepara uma solução mais ambiciosa para o futuro.

O dirigente explicou que o verdadeiro objetivo está colocado em 2028, ano em que a M-Sport espera poder apresentar um carro novo ao abrigo dos regulamentos técnicos que entram em vigor no WRC. Até lá, a equipa britânica procura ganhar tempo para decidir de que forma avançará e com que parceiro o fará.

Ford continua a ser prioridade

Apesar da abertura a diferentes cenários, Millener frisou que a ligação histórica à Ford continua a pesar nas conversações. Segundo o responsável, existem contactos e manifestações de interesse por parte de potenciais parceiros, incentivados pela nova direcção regulamentar do campeonato e pela tentativa de clarificar o seu rumo competitivo e comercial.

Ainda assim, a preferência da M-Sport mantém-se alinhada com a relação construída ao longo de décadas com a marca norte-americana. “O Malcolm trabalhou com a Ford durante 25 anos, e ele não quer mudar. Portanto, o objectivo número um é tentar ver se há algo lá”, sublinhou Millener, referindo-se a Malcolm Wilson, figura central da estrutura de Cumbria.

Decisão deverá chegar nos próximos meses

Enquanto decorrem essas avaliações, a M-Sport já iniciou trabalho preliminar para um futuro carro, ainda que sem compromisso formal quanto ao formato final do projecto. Millener admitiu que continuam em aberto várias hipóteses, desde o desenvolvimento autónomo até a uma parceria com outra entidade.

“Estamos a decidir com quem trabalhamos ou como trabalhamos, ou se o fazemos sozinhos, ou se nos associamos a outra pessoa”, explicou. O diretor da equipa acrescentou que os próximos meses serão determinantes para fechar esse plano, numa altura em que a M-Sport tenta assegurar presença competitiva no novo quadro regulamentar sem comprometer a sustentabilidade do projecto a médio prazo.