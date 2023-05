M-Sport Polónia elevou a fasquia com o Fiesta Rally3 | AutoSport

A M-Sport Polónia está a preparar-se para introduzir uma atualização de desempenho abrangente para o Ford Fiesta Rally3, que vai desde um novo estilo exterior, nova asa traseira, relações de caixa de velocidades mais curtas, novas especificações dos amortecedores de terra e asfalto, e ainda condutas dos travões dianteiros.

O novo Ford Fiesta Rally3 evo fará a sua estreia em competição este fim-de-semana no Rally Islas Canarias, na segunda ronda do Europeu de Ralis da FIA, nas mãos de Jon Armstrong, no ERC3. As atualizações do Fiesta Rally3 evo estarão disponíveis para os clientes a partir de meados de 2023.

Com os Rally3 a tornar-se a categoria de ralis em mais rápido crescimento na Pirâmide de Ralis da FIA, a M-Sport Polónia começou a pensar nesta evolução no dia em que a primeira versão foi para a estrada.

Para Maciej Woda, Director-Geral da M-Sport Polónia: “A categoria Rally3 é uma categoria muito importante, não só para a M-Sport Polónia, mas para todo o desporto. Desde o lançamento do Fiesta Rally3, temos recebido reações extremamente positivas de clientes de todo o mundo. Alguns dos resultados também foram verdadeiramente impressionantes, com o carro a conquistar vitórias na geral e a lutar no topo de alguns campeonatos nacionais muito competitivos. A intenção é que o Fiesta Rally3 evo ajude os nossos clientes na luta pelos seus campeonatos. Este ano, vamos enfrentar a concorrência de outro fabricante na categoria Rally3, o que nos deixa muito ansiosos. Mas isto é concorrência. Queremos ter a certeza de que estamos a fazer tudo o que podemos para garantir que o Fiesta Rally3 Evo é o produto mais competitivo disponível no mercado e esta atualização abrangente sublinha isso mesmo. Não se enganem também, o desenvolvimento é um processo contínuo com todos os carros produzidos pela M-Sport Polónia, pois estamos sempre a tentar ultrapassar os limites do que é possível com os nossos carros”.