M-Sport no Rali da Finlândia: Fourmaux que melhorar 7º, Munster estreia-se na ‘Air Jyväskylä’

A M-Sport Ford World Rally Team prepara-se para a nona ronda do Mundial de Ralis, num dos eventos que para si vai ser dos mais difíceis da temporada, o Rali da Finlândia. A Toyota super-favorita, a Hyundai a querer ‘morder os calcanhares’ aos nipónicos e a M-Sport/Ford a ver onde param as modas. Depois dos brilharetes da Polónia e Letónia com Martins Sesks, agora é tem de ver os outros voar…

A M-Sport irá colocar em pista dois dos seus Ford Puma Rally1, nas mãos de Adrien Fourmaux e Grégoire Munster. Fourmaux e Alex Coria regressam à Finlândia pela quinta vez, depois de um bom desempenho na edição do ano passado num Fiesta Rally2.

A dupla conquistou um bom segundo lugar no WRC2, o francês estreou-se aqui em 2021 com um impressionante sétimo lugar à geral, mas nunca mais fez melhor até agora. Talvez seja desta…

Depois de uma forte primeira metade da temporada, recentemente conquistando um surpreendente quarto lugar à geral na Letónia, Fourmaux vai aproveitar as suas experiências na Polónia e na Letónia como uma sólida preparação para a Finlândia.

Ainda na luta pelo pódio do campeonato, ocupando o quinto lugar da classificação e a 31 pontos do terceiro, o francês vai procurar fazer uma condução limpa e rápida para recolher pontos valiosos e preparar-se para o resto da época.

Na sua primeira participação na Finlândia em máquinas de Rally1, Grégoire Munster e Louis Louka vão acrescentar mais experiência à sua lista de pilotos em Jyväskylä, esta semana, à medida que passam o ponto médio da sua primeira época completa no WRC.

Com um forte trabalho de base na Polónia e na Letónia, terminando em quinto e nono, respetivamente, Munster tem visto melhorias no ritmo em ralis anteriores que espera utilizar na Finlândia. Uma época de aprendizagem para o luxemburguês, a Finlândia marcará mais um capítulo significativo na crescente experiência de Munster e na sua integração em maquinaria de topo, beneficiando de duas presenças anteriores no WRC2.

Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “A herança dos ralis aqui traz sempre uma atmosfera incrível com os fãs no parque de assistência e nos troços. Os ralis de alta velocidade trazem sempre um elemento extra de tensão e, na Finlândia, tudo pode acontecer com as árvores tão perto da estrada e estas secções sinuosas de floresta!

“A Polónia e a Letónia proporcionaram uma boa preparação para o derradeiro rali de piso rápido aqui na Finlândia. O Adrien tem uma boa experiência aqui e tem apresentado resultados muito bons até agora nesta época, por isso penso que todos estão à espera de ver o que ele pode fazer aqui.

O Grégoire vai ter algum trabalho a fazer para se adaptar ao aumento de velocidade do carro Rally1. Deverá ser um evento interessante para todas as equipas e estou ansioso por ver como será o pódio no domingo.”