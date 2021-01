M-Sport nega dificuldades em chegar a França

Segundo revelou o Dirtfish, a M-Sport Ford World Rally Team não está a ter problemas em fazer chegar os seus equipamentos e pessoal a França, para disputar do Rali de Monte Carlo. Quem o assegura é Richard Millener: “Comunicámos os nossos planos para o Rally de Monte Carlo, com Gus Greensmith e Teemu Suninen nos Ford Fiesta WRC e Adrien Fourmaux no Ford Fiesta Rally2. Nada mudou. É verdade que é agora mais complicado do que o habitual viajar da Grã-Bretanha para França, devido às restrições da COVID-19 e também aos regulamentos fronteiriços recentemente introduzidos após a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, mas são apenas rumores, e estão errados”.